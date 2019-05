Prefeito de Nova York anuncia pré-candidatura às eleições presidenciais dos EUA

NOVA YORK, EUA - O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou nesta quinta-feira, 16, sua pré-candidatura às eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020. O democrata fez o anúncio em um vídeo lançado por sua equipe de campanha nesta manhã e se torna o 23.º pré-candidato pelo Partido Democrata.

"É preciso parar Donald Trump. Sou Bill de Blasio e me candidato a presidente porque é hora de colocarmos os trabalhadores em primeiro lugar", afirma o prefeito de 58 anos em um vídeo intitulado "Trabalhadores em Primeiro Lugar".

"Há muito dinheiro neste país, ele só está em mãos erradas", diz ele antes de enumerar seus feitos na prefeitura e os questionamentos que fez ao atual presidente americano sobre imigração e mudanças climáticas. "Sou de Nova York, sei que Trump é um valentão há muito tempo."

Em ações de pré-campanha, com visitas a Iowa, Carolina do Sul e New Hampshire, De Blasio disse que os EUA estão testemunhando "o nascimento de uma nova era progressista". Em entrevistas, ele afirmou que sua liderança em Nova York deve ser vista como um modelo de como "é possível fazer grandes mudanças progressistas e fazê-las de forma rápida".

De Blasio gosta de citar seu programa "pré-escola infantil para todos" como exemplo de sua gestão. A iniciativa foi uma das primeiras feitas por ele após assumir a prefeitura de Nova York e é considerada um sucesso. O democrata também ressalta várias medidas para tentar reduzir a desigualdade de renda na cidade e acabar com uma prática policial considerada discriminatória em relação a negros e latinos.

Em meados de abril, De Blasio criticou o presidente Jair Bolsonaro e o qualificou de "ser humano perigoso", racista e homofóbico. Além disso, ele também pediu que uma homenagem ao brasileiro programada para ocorrer no Museu de História Natural dos EUA fosse cancelada. Bolsonaro então desistiu de receber o prêmio de Personalidade do Ano em Nova York. A cerimônia foi realizada na terça-feira, sem a presença do brasileiro, que decidiu receber a homenagem em Dallas.

Perfil de Bill de Blasio

Nascido em Massachusetts, De Blasio se formou na Universidade de Nova York e se tornou um ativista de esquerda. Posteriormente, ele trabalhou nas campanhas de Hillary Clinton e Charles B. Rangel, para depois anunciar sua própria candidatura e se tornar vereador, defensor público e, depois, prefeito de Nova York.

Ele é casado com Chirlane McCray, coordenadora da ThriveNYC - iniciativa da cidade voltada para a saúde mental -, com quem tem dois filhos. / AP, AFP e NYT