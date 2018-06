Prefeito de NY diz que relação entre polícia e comunidade precisa mudar

Em participação no programa "This Week" da rede de televisão ABC, Blasio destacou que a morte de Garner e outros episódios semelhantes em Ferguson, Cleveland e Ohio mostram a necessidade de um debate nacional mais amplo sobre as ações dos agentes da lei e suas interações com as minorias. "Há uma história de séculos de racismo que embasam essa realidade", afirmou.

De acordo com o prefeito, a polícia de Nova York está conduzindo suas próprias investigações sobre o caso, além de cooperar com as investigações federais.

Descontentamentos provocados pela decisão judicial provocaram protestos pelo país. Manifestantes bloquearam vias principais na cidade de Nova York, em Washington e em outras grandes áreas urbanas.

O ativista de direitos humanos Al Sharpton afirmou que está planejando uma marcha em Washington no sábado com os familiares de Garner, Michael Brown, baleado por um policial em Ferguson, e Trayvon Martin, morto por um segurança de bairro na Flórida. Fonte: Dow Jones Newswires.