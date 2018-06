Prefeito de Toronto avalia possibilidade de internar-se

Ford está "considerando suas possibilidade", e isso inclui a internação, explicou o advogado. No entanto, prosseguiu ele, "ainda é melhor esperar para ouvir isso do próprio prefeito".

No início da semana, Ford admitiu ter fumado crack em meio ao que qualificou como um "estupor alcoólico" há cerca de um ano.

Ontem, um vídeo publicado pelo jornal Toronto Star em sua página na internet mostrava o prefeito em um surto de raiva, proferindo ameaças de "matar" alguém.

Apesar de ter admitido o consumo de crack e pedido desculpas pelos excessos com a bebida, Ford desconsiderou a possibilidade de renunciar à prefeitura da maior cidade do Canadá. Fonte: Associated Press.