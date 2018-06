Prefeito de Toronto desiste de disputa pela reeleição

Analistas afirmam que a medida não deve mudar o resultado da eleição municipal. Ford iria, muito provavelmente, perder a disputa após a série de revelações sobre consumo de drogas como o crack, embriaguez pública e comportamento inadequado.

Toronto, no entanto, deve ouvir o nome de Rob Ford mais vezes. Ele confirmou ter optado por tentar um cargo no Conselho Municipal, representando o distrito de Etobicoke, seu subúrbio natal, onde seu estilo de homem comum e suas políticas fiscais conservadoras ganharam os primeiros seguidores fiéis que ficaram conhecidos com a Nação Ford.

"Meu coração fica pesado quando digo a vocês que não serei capaz de continuar minha campanha pela reeleição para seu prefeito", disse ele em um depoimento. "Eu pedi que Doug de torne o próximo prefeito de Toronto, porque nós precisamos dele. Não podemos voltar para trás."

Seu irmão Doug Ford, um conselheiro municipal que tem sido seu maior defensor, entregou os papéis para concorrer à prefeitura no lugar de Rob. Ele vai enfrentar outros dois candidatos fortes nas eleições de 27 de outubro. A decisão do prefeito foi anunciada dois dias após ele ser hospitalizado e o tumor descoberto. Fonte: Associated Press.