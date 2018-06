Prefeito de Toronto renuncia e busca tratamento contra alcoolismo

O prefeito de Toronto, o controvertido Rob Ford, anunciou nesta quinta-feira, 1, que deixará temporariamente seu cargo e a campanha eleitoral para sua reeleição para "buscar ajuda imediata" após reconhecer problemas de alcoolismo. Ford disse em comunicado que tem problema com o álcool e suas decisões quando está bêbado.

"Luto contra isso há muito tempo", disse. "Decidi suspender temporariamente minha campanha e minhas obrigações como prefeito para buscar ajuda imediata."

Mas Ford não reconheceu em seu comunicado que seja viciado em cocaína.Não é a primeira vez que Ford se compromete a deixar de beber e buscar ajuda profissional para superar seu alcoolismo.

No final do ano passado, depois que a Polícia de Toronto reconheceu que tinha em sua posse um vídeo no qual Ford aparece fumando "crack", o prefeito da maior cidade canadense afirmou que tinha deixado de beber

"Tentei encarar estes problemas pelo mim mesmo durante o último ano. Sei que preciso de ajuda profissional e agora estou comprometido 100% para me curar", explicou a controvertido empresário e político.

Ford deu várias entrevistas à imprensa canadense e americana nas quais assegurou que não provaria mais álcool e que só tinha fumado "crack" "uma vez" quando estava "bêbado como um gambá".

Mas poucas semanas depois, Ford apareceu em locais públicos completamente embriagado. O prefeito negou que tinha tido uma recaída e se limitou a assinalar que "ninguém é perfeito".

A decisão de hoje aconteceu depois que vários meios de imprensa canadenses publicaram imagens e gravações de áudio explosivas de Ford consumindo drogas, blasfemando e proferindo insultos.

Em um vídeo, Ford está consumindo crack junto com sua irmã na casa dela. As imagens foram feitas este fim de semana segundo o jornal "The Globe and Mail".

Na gravação de áudio, realizada na segunda-feira, Ford, totalmente bêbado em um bar de Toronto, fala vulgaridades e faz comentários sexuais contra uma das vereadoras da Prefeitura.

Ford se encontra imerso na campanha para sua reeleição. As eleições municipais acontecem no próximo mês de outubro. / EFE