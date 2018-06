Prefeito de Veneza renuncia em meio a escândalo

Orsoni recebeu pouco apoio de sua legenda, o Partido Democrático, desde sua prisão, uma semana atrás. Ele é suspeito em um processo relacionado à construção de barreiras submarinas para proteger Veneza de inundações. Vários vereadores pediram a renúncia do prefeito.

Em coletiva de imprensa, Orsoni disse que há "reações oportunistas e hipócritas" contra ele desde sua detenção, o que inclui pessoas da administração da cidade.

Orsoni, que comanda do Partido Democrata sem nunca ter oficialmente integrado a legenda, disse que não tem ciência de que qualquer doação para sua campanha eleitoral de 2010 foi ilegal. Ele saiu da prisão domiciliar na quinta-feira, depois de aceitar uma pena de quatro meses de prisão, como parte de um acordo judicial. Sentenças curtas raramente são cumpridas na Itália.

O agora ex-prefeito de Veneza está entre as mais de 30 pessoas detidas numa investigação sobre a suspeita de que o consórcio que constrói as barreiras submarinas desviou 25 milhões de euros para contas no exterior para subornar autoridades. Fonte: Associated Press.