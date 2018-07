Prefeito hispânico vai abrir convenção democrata

O prefeito de 37 anos - cuja carreira está em ascensão e é visto por alguns como um potencial futuro candidato à presidência - será o primeiro hispânico a fazer o principal discurso quando subir ao palco na primeira noite dos três dias de convenção. O ex-presidente Bill Clinton comandará a segunda noite, competindo com o primeiro jogo da temporada da NFL, a liga de futebol americano.

A campanha de Barack Obama está apostando forte nos eleitores hispânicos a fim de que o presidente tenha a liderança em Estados chave, principalmente na Flórida, na Carolina do Norte, na Virgínia, no Colorado e em Nevada.

Em 2008, Obama recebeu 67% dos votos latinos e há sinais de que o presidente pode ter um desempenho ainda melhor este ano. As pesquisas mostram que o apoio ao virtual candidato do Partido Republicano, Mitt Romney, é de menos de 25%, comparado com os 31% que o senador republicano John McCain obteve quatro anos atrás. As informações são da Dow Jones.