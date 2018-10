Prefeito italiano é preso acusado de ajudar imigrantes ilegais

MILÃO - O prefeito da cidade italiana de Riace, Domenico Lucano, foi colocado em prisão domiciliar nesta terça-feira, 2, acusado de ajudar na imigração ilegal. Riace fica na região da Calábria, no sul do país, e Lucano ganhou fama justamente por acolher imigrantes, centenas dos quais se instalaram na pequena cidade, com menos de 2 mil habitantes.

A polícia financeira prendeu o prefeito como parte de uma investigação sobre a alocação de fundos do governo para refugiados e requerentes de asilo.

Segundo o canal TG24, as acusações incluem a organização de casamentos de conveniência para que os imigrantes possam permanecer na Itália legalmente. Para o apresentador do canal, a prisão de Lucano é um "tapa na cara daqueles que praticam o dever de acolher." / AP