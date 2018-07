Prefeitura analisa em larga escala da radiação em Tóquio

O levantamento será realizado em 100 locais. Estudos anteriores se restringiam a apenas uma área da cidade, cuja população total é de mais de 13 milhões de habitantes.

"Estávamos sendo questionados por mães preocupadas com os filhos. Outras pessoas queriam saber quais eram os níveis de radiação em seu bairro", explicou um funcionário do governo de Tóquio.

Os temores em Tóquio, situada a 240 quilômetros da usina Fukushima Daiichi, aumentaram depois que moradores foram orientados, após o terremoto, a não dar água da torneira para bebês por causa da radiação que vazara.

Esse alerta foi suspenso, mas níveis de radiação que excedem os limites estabelecidos pelo governo foram registrados em produtos agrícolas de áreas bem mais distantes de Fukushima.

A pesquisa desta quarta-feira registrou 0.06 microsieverts de radiação por hora, em um parque de Tóquio, a 1 metro acima do nível do solo, e 0.07 microsieverts a uma altura de 5 cm, o que está de acordo com os níveis normais de radiação na cidade, disse o funcionário.

Em Fukushima os engenheiros ainda tentam manter sob controle os reatores da usina.

(Reportagem de Kiyoshi Takenaka e Chisa Fujioka)