Prefeitura de NY pede que manifestantes deixem parque

Manifestantes dizem que a tentativa para limpar o parque é uma estratégia para desmobilizar os protestos. "A limpeza é um pretexto para nos retirar do acampamento. Nós só poderemos voltar se obedecermos às regras feitas pela Brookfield", disse Justin Wedes, de 25 anos, professor de escola pública no bairro de Brooklyn que aderiu aos protestos.

O protesto conhecido como Occupy Wall Street (Ocupem Wall Street), se espalhou de Nova York para várias outras cidades americanas, como Boston, Cincinnati, Houston, Los Angeles, Filadélfia, Providence e Seattle, entre outras.

Nesta quinta-feira, os protestos nos EUA ganharam apoio do ex-presidente da Polônia, Lech Walesa, o qual afirmou que pretende visitar os manifestantes nos EUA ou escrever em apoio aos protestos. Walesa liderou o sindicato dos trabalhadores de Gdnask (Dantzig), na Polônia comunista, em 1980, e foi um dos fundadores do movimento Solidariedade. Walesa, prêmio Nobel da Paz em 1983, foi presidente da Polônia entre 1990 e 1995, após o fim do comunismo.

Walesa disse que a crise econômica mundial tornou as pessoas conscientes de que "precisamos mudar o sistema capitalista" porque "precisamos de mais justiça, mais poderes para o povo e menos dinheiro pelo dinheiro".

Outro que comentou os protestos nos EUA foi o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Khamenei disse na quarta-feira que a onda de protestos no coração do sistema capitalista reflete um sério problema que no final irá derrubar o capitalismo americano. Ele afirmou que os EUA estão no meio da crise porque "suas fundações corruptas foram expostas ao povo americano".

Os comentários de Khamenei foram feitos um dia após os EUA acusarem o Irã de montar uma conspiração para matar o embaixador da Arábia em Washington, evento que teria sido maquinado, embora não concretizado, em 2007.

As informações são da Associated Press.