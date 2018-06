Prelúdio de negociações?

Os acordos de paz de Minsk parecem estar em frangalhos. Enquanto a esperança de novas negociações entre Moscou e Kiev diminui, os combates se intensificam e a Ucrânia acusa a Rússia de enviar mais soldados para reforçar os rebeldes no leste do país.

Dez dias atrás, o panorama era muito mais promissor. Mas, então, os preparativos para uma importantíssima cúpula de paz envolvendo os líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha ruíram em meio a uma série de recriminações e ambos os lados começaram a se preparar para novas hostilidades.

O foco dos novos combates são as ruínas do aeroporto Sergei Prokofiev, nos arredores de Donetsk, que foi completamente destruído nas batalhas que prosseguem e lembram alguns observadores da situação de Stalingrado na 2.ª Guerra. Importante símbolo para ambos os lados, o aeroporto foi tomado e retomado inúmeras vezes. Os combates se intensificaram na semana passada com Kiev mobilizando tanques e soldados para desencorajar uma ofensiva rebelde.

Embora não tenha utilidade como aeroporto no futuro previsível, o território é uma importante posição avançada para as forças ucranianas.

Sua capacidade de bombardear a cidade de Donetsk e os arredores com artilharia é representativa da ferocidade de ambos os lados na disputa pelo local.

A pergunta agora é se os tênues acordos de Minsk, cujo cessar-fogo obteve algum sucesso na estabilização do conflito por quatro meses, estão mortos ou não.

São muitos os indícios dos preparativos para uma nova guerra. A Ucrânia anunciou uma "mobilização parcial" que levará 50 mil soldados a campo nos próximos meses. Na terça-feira, a Ucrânia acusou a Rússia de enviar soldados e material bélico para o leste do país em quantidades que não eram vistas desde as grandes batalhas do verão passado, que levaram a uma derrota ucraniana seguida pelos acordo de paz de Minsk.

A Rússia nega ter enviado forças terrestres ao país vizinho e alertou na terça-feira que a retomada das hostilidades por parte de Kiev perto de Donetsk poderia prejudicar as esperanças de um processo de negociação, incluindo os planos para reunir os ministros de Relações Exteriores de Ucrânia, Rússia, Alemanha, e França em Berlim na quarta-feira.

Mas Sergei Strokan, colunista do diário moscovita Kommersant, diz que um complexo jogo diplomático já deve estar em andamento, e não um retorno aos combates com força total.

"Nenhum dos dois lados conta com uma superioridade decisiva e, por isso, ninguém pretende correr o risco de voltar à ofensiva a essa altura", diz ele. "O que vemos na disputa pelo aeroporto são tentativas de exercer pressão psicológica, e reforçar as posições de negociação para quando elas forem retomadas." O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, também deu a entender que a recente retomada dos combates pode ser, na verdade, um prelúdio para negociações de paz.

"Apesar da pressão e da atividade terrorista, a Ucrânia está pronta para assinar um acordo de cessar-fogo, levando-se em consideração o respeito aos acordos de Minsk", disse ele em seu site oficial. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

É JORNALISTA