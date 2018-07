Premiada com o Nobel pede ação urgente no Iêmen A jornalista iemenita Tawakkul Karman, vencedora do prêmio Nobel da Paz neste ano, disse que a Organização das Nações Unidas (ONU) precisa agir "imediatamente" para frear a mortífera repressão do governo do presidente Ali Abdullah Saleh contra os manifestantes civis. Karman escreveu uma carta ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pedindo a ação, informa a agência France Presse (AFP). Nesta terça-feira, a Guarda Republicana do governo iemenita matou a tiros mais 12 manifestantes em Sanaa.