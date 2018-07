Premiê anuncia eleição antecipada na Espanha Pressionado pelos mercados financeiros, por jovens manifestantes e pela oposição, o governo espanhol dissolveu ontem o Parlamento e antecipou as eleições gerais. O anúncio tinha como uma das metas acalmar os mercados, tensos diante da incerteza sobre a economia e a política em um dos países mais afetados pela crise financeira na Europa. As eleições, que estavam marcadas para ocorrer em março, serão realizadas em 20 de novembro - dia da morte do general Francisco Franco.