Premiê britânica assina carta que dará início ao Brexit

LONDRES - A primeira-ministra britânica, Theresa May, assinou nesta terça-feira a carta oficial que enviará na quarta-feira ao presidente do Conselho Europeu (braço executivo da UE), Donald Tusk, em Bruxelas, para estipular que o Reino Unido inicie as negociações para deixar a União Europeia. A carta ativa o artigo 50 do Tratado de Lisboa sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu.

A primeira-ministra disse na segunda-feira que o Reino Unido por completo, com a união de todas suas nações, é "uma força imparável", em uma última chamada à unidade do país antes de ativar a negociação com Bruxelas para a saída da União Europeia.

May prometeu, além disso, "respeitar e reforçar" as autonomias britânicas depois do "Brexit", em discurso em um escritório do Ministério de Cooperação Internacional na cidade escocesa de East Kilbride. / EFE