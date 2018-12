Premiê britânica recorre à Europa para salvar acordo do Brexit

LONDRES - Em busca de alguma "garantia" para salvar seu controvertido acordo do Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, conversará nesta terça-feira, 11, com os principais líderes europeus, apesar de muitos já terem deixado claro que não pretendem reabrir a negociação.

Em um esforço para salvar um acordo condenado ao fracasso, a premiê decidiu na segunda-feira adiar a votação crucial do Parlamento britânico e iniciar uma rodada de visitas aos sócios europeus, que nesta terça-feira a levará a Haia, Berlim e Bruxelas.

This morning I received PM @Theresa_May in The Hague for a breakfast meeting in preparation for the European Council later this week. A useful dialogue which saw us discuss the latest #Brexit developments. pic.twitter.com/jbmkpRK9L3 — Mark Rutte (@MinPres) 11 de dezembro de 2018

Pela manhã, ela se encontro com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. Foi "um diálogo útil que nos permitiu discutir os últimos desenvolvimentos do Brexit", ele tuitou Rutte acompanhado de uma foto de ambos sorridentes.

Depois, May foi a Berlim para se encontrar com a chanceler alemã, Angela Merkel. O ministro alemão para a Europa, Michael Roth, afirmou nesta terça, no entanto, que não há margem para renegociar o acordo, uma vez que já foi muito difícil chegar aos termos atuais. Roth descreveu a possibilidade de rever o acordo como uma “fantasia”.

Falando em Bruxelas, onde ministros europeus preparam uma cúpula que começa na quinta-feira, Roth disse: “Não consigo imaginar onde poderíamos mudar algo substancial no acordo de retirada. Nós não podemos recomeçar as conversas porque já foi difícil o suficiente para os 27 Estados-membros da UE e o Reino Unido chegarem a esse acordo”.

No fim do dia, May deve viajar para Bruxelas onde conversará com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que pretende ressaltar que "não há margem para renegociação".

"Vou falar com a senhora May esta noite e direi, como disse ao Parlamento antes, que o acordo que alcançamos é o melhor acordo possível, é o único possível", afirmou Juncker aos eurodeputados reunidos em Estrasburgo, na França.

"Mas certamente há margem suficiente, com inteligência, para mais esclarecimentos, mais explicações sobre a interpretação", disse Juncker.

21 de janeiro

O Parlamento britânico entrará em recesso de fim de ano no dia 20 deste mês e retomará suas atividades em 7 de janeiro. Nesta terça, Londres prometeu enviar o acordo do Brexit para votação no Legislativo antes de 21 de janeiro.

Depois do plebiscito de junho de 2016 em que 52% dos britânicos votou a favor do Brexit, o Reino Unido deve sair do bloco econômico em 29 de março e se não ratificar um texto negociado com Bruxelas terá que fazê-lo sem acordo, o que teria consequências graves para a economia britânica.

Também existe a possibilidade de o divórcio com a UE ser anulado, já que o país continua dividido em relação à essa questão - no momento, no entanto, essa é uma hipótese remota.

O acordo selado por May com seus 27 colegas europeus, uma calhamaço de 585 páginas fruto de 147 meses difíceis de negociações, é amplamente rechaçado pelo Parlamento britânico.

O ponto mais conflitante do texto é o chamado "backstop", um mecanismo criado para evitar o retorno de uma fronteira física na ilha da Irlanda, o que poderia ameaçar o Acordo de Paz de 1998 que pôs fim a 30 anos de um conflito sangrento.

Os defensores do Brexit temem que o Reino Unido fique permanentemente atrelado às redes europeias e pressionam para que May renegocie o "backstop" na reunião de cúpula europeia de quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas, na qual o Brexit não estava na agenda até segunda-feira.

Apoio a Irlanda

Em resposta, a premiê afirmou na segunda-feira que transmitira as "preocupações" dos deputados britânicos aos líderes europeus e "faria tudo que fosse humanamente possível para obter mais garantias" de que o backstop não será permanente ou que nunca deverá ser aplicado.

"É muito importante que essas sejam garantias adicionais juridicamente vinculantes", disse o ministro britânico para o Brexit, Martin Callanan, ao chegar para uma reunião de ministros de Assuntos Europeus em Bruxelas.

Juncker destacou a determinação da UE de fazer todo o possível para chegar à situação em que é necessário utilizar o "backstop", apesar de ter defendido que era "necessário", sobretudo para a Irlanda. "Nunca vamos deixar a Irlanda para trás", declarou.

O ministro irlandês de Relações Exteriores, Simon Coveney, garantiu à emissora pública de seu país RTE que o governo de Dublin descarta mudar o Acordo de Saída da UE. Ele disse, no entanto, que uma "declaração política do Conselho Europeu" seria bem-vinda.

Neste contexto, Tusk decidiu convocar para a quinta-feira uma cúpula extraordinária sobre o Brexit na abertura de uma reunião do Conselho Europeu de dois dias que, inicialmente, discutiria imigração e orçamento. / AFP, EFE e REUTERS