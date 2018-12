Premiê britânica supera moção de censura e permanece no cargo

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sobreviveu à mais grave ameaça à sua liderança nesta quarta-feira, 12, vencendo uma moção de desconfiança convocada por parlamentares do Partido Conservador irritados com a forma como ela lidou com a problemática saída do país da União Europeia. A vitória, no entanto, não garante a aprovação do plano de saída nem a permanência de May como premiê por muito tempo.

Apesar da vitória dentro de seu partido por 200 votos - ela precisava de 159 -, 117 correligionários que votaram contra ela disseram que May não é mais a líder ideal para implementar a saída do país da União Europeia. Sua vitória, porém, não alterou a aritmética parlamentar que a forçou, esta semana, a adiar uma votação crítica sobre seu plano de retirada da União Européia, ou Brexit.

Mais cedo, ela havia garantido que não concorrerá nas próximas legislativas. "Disse que não tinha intenção de liderar (a campanha) para as eleições de 2022", afirmou o deputado Alex Shelbrooke, ao fim de uma reunião entre a chefe de governo e os legisladores de seu partido. / AFP e EFE