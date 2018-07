Premiê britânico defende restrições à imigração O governo britânico planeja cortar a imigração, dos atuais 196 mil novos imigrantes que o país recebe a cada ano para 100 mil novos imigrantes por ano até 2015, revelou nesta segunda-feira o Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron. O premiê, em um discurso no centro de Londres, afirmou que o governo britânico pretende desmascarar fraudes nos vistos e procedimentos que facilitam a entrada de imigrantes, como casamentos forçados, e também exigir que imigrantes que vivem no Reino Unido e queiram trazer suas famílias mostrem que possuem recursos econômicos suficientes para sustentá-las.