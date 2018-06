Premiê canadense cancela cerimônia em homenagem a Malala

(Atualizado às 17h30)

TORONTO - O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, cancelou a cerimônia na qual a jovem paquistanesa Malala Yousafzai receberia hoje o título de cidadã honorária do Canadá, em razão dos ataques contra o Parlamento, em Ottawa.

Harper havia planejado assistir a um ato com Yousafzai em uma escola de Toronto e, em seguida, conceder a cidadania honorária a jovem ativista, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no dia 10.

O primeiro-ministro teve de deixar o local com ajuda das forças especiais da polícia canadense quando um homem armado entrou no Parlamento do Canadá.

Pouco antes, o homem matou um soldado que montava guarda do Monumento da Guerra, localizado a poucos metros do Parlamento e os policiais mataram o atirador. A policia investiga se outros dois homens teriam participado dos ataques.

Diante do ocorrido em Ottawa, dois dias depois que um jovem matou outro soldado canadense nos arredores de Montreal, o Departamento da Defesa do Canadá ordenou que todas as bases militares do país sejam fechadas ao público. A polícia de Ottawa também ordenou que todas as suas delegacias sejam fechadas.

O Parlamento canadense se mantinha fechado, sem que ninguém entre ou saia do edifício, horas depois dos ataques. / EFE