Premiê chinês quer construir novo relacionamento com os EUA

"Nosso governo vai trabalhar em conjunto com o governo de Barack Obama para construir um novo tipo de relação entre grandes países", disse Li a repórteres.

"A China e os Estados Unidos deveriam ter boas interações na região da Ásia-Pacífico e, a partir disso, podemos avançar para construir um novo tipo de relação entre as potências", disse ele.

"Isso também vai ser bom para a paz e para o desenvolvimento na região da Ásia-Pacífico e do mundo em geral."

Li não falou sobre os atritos entre os dois países, incluindo as ambições nucleares da Coreia do Norte e as reclamações da China sobre os Mares do Sul e do Leste. Ele também não mencionou os planos dos EUA, anunciados na sexta-feira, para reforçar as defesas contra mísseis em resposta a "provocações irresponsáveis ??e imprudentes" da Coreia do Norte.

Mas ele abordou diretamente as acusações de Washington de que a China patrocinou pirataria cibernética em cima de sistemas militares, do governo, de empresas e veículos de comunicação.

Uma empresa de segurança cibernética dos EUA disse no mês passado que uma unidade chinesa secreta militar esteve por trás de uma série de ataques de hackers visando os Estados Unidos.

A China tem repelido em várias ocasiões essas acusações dizendo que também é vítima de ataques de hackers.

"Eu acho que não se deve fazer acusações infundadas contra o outro. Devemos passar mais tempo fazendo coisas práticas que contribuam para a segurança cibernética," disse Li.