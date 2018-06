Premiê da Austrália visitará Obama nos EUA em junho

O governo conservador de Abbott subiu ao poder em setembro do ano passado. Em abril ele liderou a maior delegação que a Austrália já enviou para a China, incluindo membros do governo e empresários. Os dois países estão finalizando um acordo de livre comércio.

Abbott disse à rádio local Radio 3AW que se encontrará com o presidente Barack Obama durante a viagem aos EUA. Ele também viajará para a França, de modo a presenciar o aniversário do Dia D em 6 de junho. Obama visitou a Austrália em 2011, quando os dois países anunciaram um aumento na presença da Marinha dos EUA na cidade australiana de Darwin. Fonte: Associated Press.