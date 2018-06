Premiê da Bulgária renuncia após protestos populares

"Nós temos dignidade e honra. É o povo que nos coloca no poder e nós o demos de volta para eles hoje", disse Borisov ao parlamento.

A popularidade do primeiro-ministro e de seu governo de centro-direita foi diminuindo depois de anos de cortes orçamentários. Na segunda-feira, ele demitiu seu ministro de Finanças pró-austeridade em um esforço para acalmar os críticos e, na terça-feira, o governo se movimentou para reduzir os preços da eletricidade e revogar a licença do maior fornecedor estrangeiro de energia do país.

Mas as medidas do governo não satisfizeram os manifestantes, que enfrentaram temperaturas abaixo de zero para protestar nas ruas novamente na noite de terça-feira. Alguns manifestantes agitavam bandeiras em Sofia, na Bulgária. Outros carregavam velas. A multidão acusou o governo de corrupção. As informações são da Dow Jones.