Premiê da China promete iuane estável para exportadores

Wen disse no sábado que "uma taxa de câmbio basicamente estável" iria ajudar a manter um nível constante de exportações e aumentaria a confiança empresarial, relatou a rádio estatal da China.

A China também vai buscar expandir as importações e acelerar o desenvolvimento do comércio exterior, disse Wen durante uma visita à cidade chinesa de Guangzhou, no sul do país.

"A crise financeira internacional não acabou, e comparada à última, essa tem uma forma diferente. É mais confusa e complexa", disse Wen segundo a rádio estatal.

Na sexta-feira, Wen pediu esforços conjuntos para combater o crescente protecionismo no mundo e disse que o atrito no comércio tinha sido politizado, segundo o jornal oficial China Daily no sábado.

Falando na abertura da Feira de Cantão em Guangzhou, Wen pediu aos países que combatessem a crise financeira internacional empregando métodos racionais para lidar com o atrito comercial.

"A China e as outras nações deveriam trabalhar de mãos dadas para abrir os mercados", disse.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse na sexta-feira que iria adiar até o final deste ano uma decisão sobre se a China está manipulando sua moeda, enquanto legisladores do Partido Democrático tentavam superar a oposição republicana para aprovarem um decreto que puniria Pequim por suas políticas cambiais.