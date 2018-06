Premiê da Eslovênia vai renunciar e convocar eleições A primeira-ministra da Eslovênia, Alenka Bratusek, disse neste sábado que chegou a um acordo com seus parceiros de coalizão para renunciar na segunda-feira e criar as condições para a realização de eleições antecipadas em junho. "Nós concordamos que seria melhor para a Eslovênia se pudéssemos realizar eleições antecipadas assim que possível, e é por isso que eu vou informar ao presidente do Parlamento sobre minha renúncia na segunda-feira" afirmou aos jornalistas após uma reunião com seus parceiros.