Premiê da Índia boicota reunião de Commonwealth

Singh é o segundo líder que anuncia o boicote à reunião entre 15 e 17 de novembro. Antes dele, o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, também decidiu não comparecer ao encontro que deve reunir os 54 membros da Commonwealth, uma associação livre de ex-colônias britânicas.

A decisão foi determinada após grupos Tâmil indianos e vários ministros federais pressionarem o primeiro-ministro em função do suposto massacre de civis Tâmil pelo Exército do Sri Lanka em 2009, após o final da guerra civil no país.

O premiê indiano enviou uma carta ao presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, expressando que não participará da cúpula , disse o funcionário do governo da Índia sob condição de anonimato. Fonte: Dow Jones Newswires.