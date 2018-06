Premiê da Índia diz querer negociações com Paquistão

Em um longo discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Modi disse que o diálogo precisa acontecer "sem a sombra do terrorismo".

Modi convidou o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, a sua tomada de posse, mas em agosto a Índia cancelou as negociações planejadas entre seus secretários de relações exteriores, tendo em vista que o Paquistão queria consultar primeiro os separatistas da região da Caxemira.

Em seu discurso na ONU, Nawaz criticou na sexta-feira o cancelamento das negociações ao alegar que o mundo viu isso como um "oportunidade perdida".

Índia e Paquistão travaram duas de suas três guerras por causa da região da Caxemira desde a independência em 1947. A Índia acusa o Paquistão de apoiar os militantes que lutam contra as forças de segurança indianas.

"Eu quero realizar negociações bilaterais com eles, mas também é dever do Paquistão vir à frente e criar uma atmosfera apropriada", disse Modi. Fonte: Associated Press.