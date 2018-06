Premiê da Itália vai a funeral de estudante morta O primeiro-ministro da Itália, Mario Monti, compareceu nesta segunda-feira ao funeral do corpo da estudante Melissa Bassi, morta sábado aos 16 anos em um atentado a bomba contra uma escola secundária em Brindisi, na região da Puglia, sul do país. Monti voltou às pressas de Chicago, onde ocorre a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para participar do funeral em sinal de solidariedade à família de Bassi, como também das outras cinco adolescentes feridas no ataque. Dois suspeitos foram detidos no domingo, mas liberados nesta segunda-feira após serem interrogados. As adolescentes feridas não correm risco de vida, mas uma delas, de 16 anos, está em estado crítico.