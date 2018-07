Premiê da Líbia diz que existem armas químicas no país O primeiro-ministro interino da Líbia, Mahmoud Jibril, confirmou neste domingo a presença de armas químicas na Líbia e disse que inspetores estrangeiros chegarão ao país do Magreb no final desta semana para lidar com a questão. Segundo ele, a Líbia não tem interesse em manter esses armamentos.