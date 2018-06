Premiê da Malásia dissolve Parlamento

Najib anunciou em um discurso televisionado em rede nacional na quarta-feira que ele tem obtido o consentimento da monarquia constitucional da Malásia para dissolver imediatamente o Parlamento.

A Comissão Eleitoral deve se encontrar dentro de uma semana para determinar uma

data de votação. As eleições devem ser realizadas dentro de dois meses, mas muitos esperam que ocorram no final de abril. As informações são da Associated Press.