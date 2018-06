Premiê da República Centro-Africana é demitido O presidente da República Centro-Africana, François Bozize, demitiu neste sábado o primeiro-ministro do país, Faustin Archange Touadera, para cumprir os termos do acordo de cessar-fogo alcançado com a coalizão rebelde Seleka durante as negociações em Libreville, na capital do Gabão. Touadera deverá ser substituído por um membro da oposição.