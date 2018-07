Premiê da Romênia cai após perder voto de confiança

O governo de direita de Ungureanu caiu após perder o apoio de vários aliados, que querem se distanciar do impopular programa de cortes de gastos e também de denúncias de corrupção e nepotismo. "Hoje foi feita justiça", disse o líder da oposição, Victor Ponta. Segundo ele, o voto contra o governo representa o fim de um "sistema abusivo".

As medidas de austeridade impostas para conter o déficit no orçamento, como parte do programa de ajuda que a Romênia recebeu da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI), têm atingido fortemente a população do país, que é o segundo mais pobre do bloco, depois da Bulgária.

Pesquisas de opinião mostram que a aliança de partidos de oposição liderada por Ponta, a União Social Liberal, tem uma popularidade bem maior do que o Partido Democrático Liberal, que forma a base do atual governo de coalizão. A oposição já disse que vai manter o acordo com a UE e o FMI caso seja eleita.

Atualmente a Romênia tem acesso a um acordo stand-by com o FMI e outro com a UE, o que significa que o país ainda não está utilizando esses recursos. As informações são da Dow Jones.