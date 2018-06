Premiê da Tailândia critica postura da oposição

"Se os democratas se recusam a jogar pelas regras e seguir em frente, o governo não sabe o que fazer na sequência", afirmou Shinawatra. "Como o poder de decisão está nas mãos do povo, a agitação é provável se o Estado de Direito não for mantido", acrescentou.

No final de semana, o líder democrata do país, Abhisit Vejjajiva, afirmou que a oposição boicotaria as eleições legislativas de fevereiro e que não lançaria candidatos para a corrida eleitoral. Fonte: Market News International.