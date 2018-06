Premiê da Turquia compara Netanyahu a autores dos ataques em Paris

ISTAMBUL - O primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, comparou nesta quinta-feira, 15, o seu colega israelense, Binyamin Netanyahu, aos militantes islamitas que realizaram os ataques em Paris na semana passada, argumentando que todos cometeram crimes contra a humanidade.

"Assim como o massacre de Paris cometido por terroristas é um crime contra a humanidade, Netanyahu, como chefe de governo que mata crianças brincando na praia com bombardeios em Gaza, destrói milhares de casas e massacrou nossos cidadãos (turcos) em um barco que prestaria ajuda humanitária e estava em águas internacionais, cometeu crimes contra a humanidade", disse Davutoglu em uma entrevista coletiva.

Com essa acusação, Davutoglu continua a série de declarações iniciada pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ao criticar a participação do premiê israelense na manifestação de condenação dos atentados realizada em Paris no domingo 11.

Na quarta-feira, Netanyahu pediu que a comunidade internacional repudiasse "os vergonhosos comentários" de Erdogan. "A guerra contra o terror só terá sucesso se for guiada pela clareza moral", afirmou.

Davutoglu insistiu nesta quinta em defender seu presidente e dizer que não foi apropriada a presença de Netanyahu em Paris onde, assegurou, "ficou sozinho". /EFE e REUTERS