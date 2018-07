Premiê da Turquia diz que tropas sírias agem com 'selvageria'

ANCARA - O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, criticou a repressão das tropas sírias contra os protestos pró-democracia como uma "selvageria" e sugeriu que a violência poderá levar a Turquia a apoiar resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o regime sírio.

As fortes declarações do premiê turco significam uma mudança na postura turca sobre a questão síria. Até agora, Erdogan aconselhava o presidente sírio Bashar Assad a realizar amplas reformas e evitava críticas diretas ao regime de Damasco.

A Turquia passou a ter um papel fundamental na revolta síria no início da semana, quando passou a receber refugiados do norte da Síria. Milhares de pessoas cruzaram a fronteira por temer represálias do Exército após um suposto massacre de 120 militares na cidade de Jisr al-Shughour pelas mãos de "gangues armadas", segundo o governo.

As tropas sírias, apoiadas por tanques, cercaram a cidade de Jisr al-Shughour, que está praticamente deserta, e preparam um assalto contra insurgentes locais e soldados amotinados. Ativistas dizem que pelo menos 32 pessoas morreram em confrontos em todo o país só nesta sexta.

Erdogan disse que as imagens da Síria exibidas na televisão eram "intragáveis". Ele acusou o irmão mais novo do presidente Assad, Maher, que comanda a temida 4ª Divisão do Exército, de ter um comportamento "desumano". "Eu já disse isso claramente e de maneira aberta: o irmão dele (Maher) não age de uma maneira humana. Ele age além da selvageria", disse Erdogan, em declarações postadas na internet.

"Por causa disso, esses fatos colocaram o Conselho de Segurança (da ONU) em operação. Face a isso, nós, a Turquia, não podemos continuar falando a favor da Síria", afirmou Erdogan. Quatro países europeus apresentaram nesta semana uma proposta de resolução ao Conselho de Segurança da ONU, a qual condena a Síria pela repressão.

Os protestos contra o governo começaram em março na Síria. Mais de 1.100 civis, incluindo dezenas de crianças, foram mortos na repressão, segundo ativistas pelos direitos humanos. As informações são da Associated Press.