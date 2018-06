Premiê da Turquia pede reunião da ONU sobre Egito

Erdogan disse também que os líderes do Egito deveriam realizar um julgamento de uma "maneira justa e transparente" da ação da polícia que, segundo ele, se transformou em um "massacre".

O líder turco também criticou as nações ocidentais e outros por não falarem contra a deposição de Morsi em 3 de julho, dizendo que eles "tinham o sangue de crianças inocentes em suas mãos". O governo de Erdogan com raízes islamitas, que forjou uma aliança com Morsi, é um critico da intervenção militar no Egito. Fonte: Associated Press.