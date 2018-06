Premiê de Israel diz que investigação do TPI sobre crimes de guerra é absurda O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado que a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de abrir uma investigação preliminar sobre possíveis crimes de guerra nos territórios palestinos é um "absurdo". Em um duro comunicado, ele afirma que o resultado final de decisão é colocar a democracia de Israel no "alvo", enquanto "os terroristas criminosos de guerra do Hamas" são os que apresentarão as acusações.