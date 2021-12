Primeiro-ministro de Israel faz visita histórica ao príncipe herdeiro dos Emirados Árabes

Patrick Kingsley, The New York Times, O Estado de S.Paulo

JERUSALÉM - O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, se encontrou com o líder de fato dos Emirados Árabes Unidos, o príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed, nesta segunda-feira, 13, durante a primeira visita oficial de um líder israelense ao Estado do Golfo.

A reunião de quatro horas, que durou duas horas a mais do que o planejado, mostrou a consolidação dos laços entre Israel e partes do mundo árabe. Israel foi condenado ao ostracismo pela maioria dos governos árabes até ano passado, quando autoridades do país começaram a estabelecer relações diplomáticas formais com quatro Estados árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos.

A reunião também destacou a mudança de prioridades geopolíticas para alguns líderes do Oriente Médio, para quem combater a possível ameaça de um Irã nuclear é agora uma prioridade maior do que encontrar uma resolução imediata para o conflito israelense-palestino.

Ocorrendo no aniversário de seis meses da posse de Bennett, a visita oficial também destacou como o acordo de normalização Israel-Emirati sobreviveu às derrocadas políticas dos arquitetos do negócio, o presidente americano Donald Trump e o premiê israelense Binyamin Netanyahu.

Ao voar para Abu Dhabi, Bennett alcançou uma vitória na política externa que foi negada a Netanyahu, que foi forçado a cancelar três viagens no inverno passado, em parte devido às restrições do coronavírus e em parte porque os líderes dos Emirados recusaram a perspectiva de reforçar sua campanha de reeleição.

Ministros do gabinete israelense já haviam visitado os Emirados, mas nunca um primeiro-ministro.

Outrora considerado um atraso regional, os Emirados têm nas últimas décadas usado suas receitas do petróleo para se tornar uma grande força no Oriente Médio, financiando e fornecendo apoio militar a aliados no Egito, Líbia, Iêmen e outros lugares.

Por décadas, apenas Egito e Jordânia tiveram relações formais com Israel, com a maioria dos líderes árabes preferindo adiar uma détente até o estabelecimento de um estado palestino.

Tendo mantido laços clandestinos por muito tempo, os Emirados finalmente anunciaram um relacionamento formal com Israel em agosto de 2020, depois que Israel prometeu adiar seu plano de anexar partes da Cisjordânia ocupada. Acordos com Bahrein, Marrocos e Sudão logo seguiram; Os líderes palestinos condenaram os termos como uma traição.

Desde então, as autoridades dos Emirados disseram pouco sobre os palestinos, com temores mútuos sobre o programa nuclear do Irã formando a base da relação Israel-Emirados.

Os laços israelenses com Bahrein e Marrocos também continuaram a melhorar, mas foram levantadas questões sobre a sustentabilidade do acordo com o Sudão. Pouco ímpeto foi criado desde que o Sudão assinou formalmente um documento elogiando os acordos em janeiro, após um anúncio inicial em outubro de 2020. Os dois países não trocaram embaixadores, e um recente golpe em Cartum, a capital sudanesa, lançou dúvidas sobre todo o futuro.

Nenhuma nova reaproximação foi anunciada desde o documento sudanês de janeiro, apesar das esperanças de que a Arábia Saudita, que tem laços estreitos com os Emirados e que compartilha uma antipatia pelo Irã, se torne o quinto país a aderir ao processo.

A Arábia Saudita e os Emirados compartilham muitos objetivos de política externa, mas nem sempre agem em uníssono; em 2019, Abu Dhabi começou a retirar suas tropas do Iêmen, onde elas estavam lutando ao lado de forças lideradas pela Arábia Saudita em uma guerra contra uma rebeldes apoiados pelo Irã. Este ano, os dois países entraram em confronto para decidir se aumentariam a produção de petróleo.

Autoridades sauditas disseram que o país não replicará o acordo de normalização entre Emirados e Israel até a conclusão de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Foi relatado que Netanyahu se encontrou em segredo em novembro de 2020 com Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, mas as autoridades sauditas negaram que a reunião tenha ocorrido.

Mas mesmo nos Emirados, há sinais de cautela quanto a atrair muita atenção para seu relacionamento com Israel. O escritório de Bennett convidou dezenas de jornalistas baseados em Israel para acompanhá-lo em seu voo para Abu Dhabi no domingo, mas as autoridades dos Emirados se recusaram a organizar uma entrevista coletiva para eles ou hospedá-los no palácio do príncipe.

Posteriormente, os jornalistas não foram totalmente convidados para a missão, oficialmente por causa das crescentes preocupações sobre a nova variante do coronavírus.