Premiê de Israel quer que mundo pressione palestinos

Netanyahu diz que o mundo deve dar o passo em resposta ao recente desaparecimento de três adolescentes israelenses na Cisjordânia.

Israel acredita que o Hamas está por trás dos sequestros aparentes, embora não tenha oferecido nenhuma prova. O Hamas enalteceu o sequestro, mas não assumiu a sua responsabilidade.

Netanyahu disse que o rapto "mostra a verdadeira face do Hamas". Ele pediu ao mundo para clamar ao presidente palestino, Mahmoud Abbas, para "que encerre o seu pacto com o Hamas".

Abbas formou um governo de unidade no início deste mês para acabar com uma disputa de sete anos com o Hamas. O gabinete tecnocrata é formado por partidários de Abbas, mas o Hamas concordou em apoiá-lo também. Fonte: Associated Press.