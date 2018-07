Premiê diz que é o Fenômeno O Camboja passou os anos 70 imerso em guerra civil e genocídio. Nos anos 80, foi ocupado pelo Vietnã e viu a violência a ponto de recomeçar. Depois de duas décadas, um golpe de Estado liderado por Hun Sen, em 1997, trouxe certa estabilidade ao país. Desde então, o jovem comunista estabeleceu uma ditadura e passou a governar o país com mão de ferro. A melhor medida de como Hue Sen manda em tudo e em todos foi dada por ele em 2003. Ao comentar a recusa dos partidos de oposição em apoiar a formação de um novo governo, ele se comparou a Ronaldo Fenômeno. "Sim, eu sou o Ronaldo, e o PPC (Partido do Povo do Camboja, dirigido por ele) é o árbitro. E ninguém vai me mostrar o cartão vermelho."