Premiê diz que Turquia não se desculpará por derrubar avião da Rússia

Davutoglu também afirmou que a Turquia espera que Moscou reconsiderará as sanções econômicas anunciadas após o incidente da semana passada. O premiê disse a repórteres que "nenhum primeiro-ministro ou presidente turco se desculpará...por estar fazendo nosso trabalho".

O premiê turco falou após uma reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas. Ele disse que a Turquia segue aberta a dialogar com Moscou sobre maneiras de evitar incidentes do tipo no futuro. Fonte: Associated Press.