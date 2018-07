Premiê do Egito anuncia nova reforma ministerial

Manifestantes na praça Tahrir nesta segunda; protesto busca 'preservar a revolução'

CAIRO - O primeiro-ministro do Egito, Essam Sharaf, anunciou nesta segunda-feira, 11, que reformará novamente o gabinete de governo dentro de uma semana, mas não revelou quais ministros serão substituídos.

O anúncio ocorre em um momento no qual o governo se depara com a crescente insatisfação do público com a lentidão das reformas prometidas após a deposição do ex-ditador Hosni Mubarak, em fevereiro.

Trata-se da quarta reforma ministerial no Egito desde a queda de Mubarak. Desde então, o país é conduzido por um governo interino incumbido de promover eleições livres e reformas. Ao anunciar novas mudanças no gabinete, Sharaf pediu rapidez nos processos contra agentes de segurança suspeitos de envolvimento na morte de quase 900 egípcios na repressão aos protestos que levaram à queda de Mubarak.

Desde o fim de semana, novos acampamentos de protestos têm aparecido nas principais cidades do Egito. Os manifestantes prometem manter os acampamentos até que reformas mais radicais sejam implementadas.

Presos

Enquanto isso, o exército egípcio anunciou hoje a detenção de quatro cidadãos norte-americanos que tiravam fotografias em uma área restrita do Canal de Suez.

"Três cidadãos norte-americanos e um intérprete com dupla cidadania (egípcia e norte-americana) foram presos no cais de Porto Tawfiq", disse uma fonte no exército.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones