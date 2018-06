Premiê do Egito pede calma às vésperas da eleição O primeiro-ministro do Egito, Kamal al-Ganzuri, fez um pedido por calma nesta terça-feira, às vésperas da primeira eleição presidencial do país. Al-Ganzuri pediu às forças políticas que aceitem o resultado do sufrágio de amanhã e da quinta-feira. Treze candidatos concorrem à presidência egípcia.