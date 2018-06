Premiê do Iraque acusa curdos de abrigarem extremistas O primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki, disse que a região autônoma curda no norte do país tem abrigado extremistas islâmicos e outros militantes sunitas que iniciaram uma grande ofensiva contra as forças do governo no último mês. Ele não deu mais detalhes sobre o assunto nem forneceu quaisquer provas dessas acusações, mas os comentários devem dificultar ainda mais a relação já tensa do governo central com os curdos.