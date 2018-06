Premiê do Japão nomeia ex-rival a número 2 do partido O novo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, nomeou Shigeru Ishiba, um ex-rival pela liderança no Partido Liberal Democrata (PLD) ao segundo posto mais importante do partido. Ele foi conduzido a um papel-chave no que deve ser o maior desafio da nova administração, o de vencer as eleições na Câmara Alta do Parlamento em meados de 2013.