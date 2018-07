Em encontro com membros do governo e a cúpula do Partido Democrático do Japão, do qual faz parte, Noda disse esperar que todos os seus ministros peçam renúncia.

Seria, segundo ele, uma forma de ajudar e fortalecer a preparação para as mudanças na sua administração. A reportagem não informa, porém, quantos ministros podem ser substituídos na reformulação. As informações são da Dow Jones.