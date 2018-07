Premiê do Japão se desculpa por doações estrangeiras

Noda admitiu ter recebido "sem saber" 471 mil ienes (US$ 6 mil) de dois cidadãos estrangeiros, mas disse que já devolveu o valor. "Eu sinceramente me desculpo por causar preocupações e problemas", afirmou. "Prestarei muita atenção de agora em diante, para que esses casos nunca mais se repitam."

Segundo o primeiro-ministro, um dos doadores internacionais não identificados forneceu a ele 261 mil ienes ao longo de sete anos até 2006. O outro deu a ele 210 mil ienes ao longo de um período de três anos, até 2003.

Em março, o então ministro das Relações Exteriores Seiji Maehara renunciou após partidos de oposição o pressionarem por causa de dinheiro recebido de outro estrangeiro residente no Japão, uma violação das leis do país.

As leis de financiamento político no Japão impedem que qualquer político receba dinheiro de não japoneses, mesmo de pessoas nascidas no Japão mas que não tenham a cidadania. As informações são da Dow Jones.