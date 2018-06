Premiê do Japão sinaliza eleições gerais em novembro, diz agência

Noda precisou de apoio da oposição neste mês para salvar um árduo acordo para dobrar o imposto sobre vendas do Japão até 2015 e teve de prometer manter eleições gerais "em breve".

Analistas dizem que o Partido Democrático do Japão, de Noda, que chegou ao poder em 2009 prometendo mudar a forma como o Japão é governado, deve perder a eleição, tumultuando ainda mais o cenário político, no momento em que o país lida com uma economia estagnada, está em atrito diplomático com China e Coreia do Sul e enfrenta o declínio da competitividade global.

A Kyodo não deu mais detalhes da conversa de Noda com parlamentares da oposição.

(Reportagem de Avik Das, em Bangalore)