Premiê do Líbano protesta contra agressões sírias O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, disse nesta segunda-feira que o governo libanês protestará vigorosamente junto a Damasco por causa das violações do seu território pela Síria, ao alertar para as "repercussões negativas" na estabilidade na fronteira. "O primeiro-ministro Najib Mikati pediu ao embaixador do Líbano em Damasco, Michel Khoury, que envie uma carta urgente ao Ministério das Relações Exteriores da Síria, para dizer que guarnições sírias continuam a atirar contra vilarejos libaneses na fronteira", disse em comunicado.