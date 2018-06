Premiê do Mali chega à Argélia

Cissoko, acompanhado do ministro de Defesa, Diaran Kone, foi recebido pelo premiê argelino, Abdelmalek Sellal. A Argélia expressou apoio ao governo de Mali, com o qual "mantém relações multifacetadas, incluindo na esfera militar."

Também hoje, Benin prometeu enviar cerca de 300 tropas para colaborar no combate aos insurgentes islâmicos que tomaram o controle do norte do Mali. Além disso, a primeira de duas aeronaves de transporte militar prometidas pelo governo britânico para ajudar os soldados franceses na operação deve decolar para o país da África Ocidental neste domingo, de acordo com o Ministério de Defesa. As informações são da Dow Jones.