Premiê do Paquistão exige relatório da polícia sobre caso de mulher apedrejada O primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, exigiu saber por que a polícia ficou aparentemente inerte enquanto uma mulher grávida era apedrejada até a morte por sua família em frente a um dos principais tribunais do país, disse um porta-voz nesta quinta-feira.