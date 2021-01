Premiê do Reino Unido diz que nova variante do coronavírus pode ser mais letal

LONDRES - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a nova variante inglesa da covid-19 pode estar associada a um maior nível de mortalidade. Ele ressaltou, no entanto, que evidências mostraram que ambas as vacinas em uso no país são eficaz contra a variante.

“Fomos informados hoje que além de se disseminar mais rapidamente, agora também parece que há alguma evidência que a nova variante - a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste (da Inglaterra) - podem estar associados a um maior grau de mortalidade", disse ele em entrevista coletiva.

Johnson disse, no entanto, que todas as evidências atuais mostraram ambas as vacinas permaneceram eficazes contra as variantes antigas e novas. Dados publicados na sexta-feira mostraram que 5,38 milhões as pessoas receberam a primeira dose de uma vacina, com 409.855 recebendo nas últimas 24 horas, um recorde até agora.

Inglaterra e Escócia anunciaram novas restrições em 4 de janeiro para estancar um aumento da doença impulsionada pela nova variante do coronavírus, que levou a números recordes de mortes e infecções diárias neste mês.

"Os casos permanecem perigosamente altos e devemos permanecer vigilantes para manter o vírus sob controle", afirmou ministério da Saúde. "É essencial que todos continuem a ficar em casa, seja os que tomaram a vacina ou não."

O Reino Unido registrou mais de 3,5 milhões de infecções e quase 96 mil mortes - o quinto maior número do mundo. A dívida pública chegou ao nível mais alto como proporção do PIB desde 1962, e varejistas tiveram seu pior ano já registrado. / Reuters